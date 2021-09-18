إصدار 12 ألف تأشيرة دخول للزوار الايرانيين الى العراق

وأكد "أوميد كوثري" في حديث نقلته وكالة "فارس" اليوم السبت، أنه "ابتداء من يوم الغد سيتم رسميا ايفاد الزوار للعراق"، مشددا على أن "الحدود البرية لن تفتح لهذا الغرض بتاتا".

وأشار على أن "الزوار الايرانيين حجز تذاكر السفر الجوي ذهابا وإيابا"، مستدركا أنه "بامكانهم العودة عبر منفذ "مهران" (غرب) ولكن من الأفضل من الناحية الأمنية العودة بالرحلات الجوية".