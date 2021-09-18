رغم فاجعة المرفأ.. ضبط 20 طنّا من الأمونيوم في لبنان

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن "قوة من وزارة الداخلية ضبطت شاحنة داخل مستوع لبيع الأسمدة الزراعية، عائد لمواطن في بعلبك، مساء الجمعة.

وتفقد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي الشاحنة المضبوطة، والتي قالت الوكالة الرسمية إنه تم نقلها إلى مكان آمن.



وبعد معاينته للمواد المصادرة، قال المولوي: "أعلمنا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يتابع معنا متابعة دقيقة هذا الموضوع، فانطلقنا للمعاينة عن كثب".

وأضاف: "أنا هنا لمتابعة التحقيق وليس لكشف التحقيق، ولن أكشف عن أي أسماء أو موقوفين. أنا هنا لكي أنوه بعمل الأجهزة الأمنية ليقظتها وحكمتها، وهي تقوم بدورها لحماية المواطن في ظل هذه الظروف الصعبة من الناحية المادية واللوجستية والاقتصادية والاجتماعية".



وفي آب/ أغسطس من العام الماضي، تعرّض لبنان إلى كارثة غير مسبوقة بانفجار كمية ضخمة من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، أدت إلى وقوع مئات القتلى وآلاف الجرحى.