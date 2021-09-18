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انت الان تتابع خبر بعد خسارة السوبر.. مدرب الجوية يستقيل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-09-18 | 16:24
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أعلن المدرب أحمد خلف، اليوم السبت، استقالته من تدريب نادي القوة الجوية.
وجاء في رسالة وجهها خلف للنادي، وأطلعت عليها الخليج 365، "أرجو التفضل بالموافقة على طلب استقالتي من تدريب نادي القوة الجوية؛ لأسباب خاصة".
يأتي هذا الطلب، بعد خسارة الصقور لقب كأس السوبر العراقي، أمام نادي الزوراء بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت يوم أمس على أديم ملعب الشعب الدولي.
يأتي هذا الطلب، بعد خسارة الصقور لقب كأس السوبر العراقي، أمام نادي الزوراء بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت يوم أمس على أديم ملعب الشعب الدولي.
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