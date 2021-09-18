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بعد خسارة السوبر.. مدرب الجوية يستقيل

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-09-18 | 16:24

بعد خسارة السوبر.. مدرب الجوية يستقيل

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أعلن المدرب أحمد خلف، اليوم السبت، استقالته من تدريب نادي القوة الجوية.
وجاء في رسالة وجهها خلف للنادي، وأطلعت عليها الخليج 365، "أرجو التفضل بالموافقة على طلب استقالتي من تدريب نادي القوة الجوية؛ لأسباب خاصة".

يأتي هذا الطلب، بعد خسارة الصقور لقب كأس السوبر العراقي، أمام نادي الزوراء بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت يوم أمس على أديم ملعب الشعب الدولي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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