بعد خسارة السوبر.. مدرب الجوية يستقيل

وجاء في رسالة وجهها خلف للنادي، وأطلعت عليها الخليج 365، "أرجو التفضل بالموافقة على طلب استقالتي من تدريب نادي القوة الجوية؛ لأسباب خاصة".

يأتي هذا الطلب، بعد خسارة الصقور لقب كأس السوبر العراقي، أمام نادي الزوراء بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت يوم أمس على أديم ملعب الشعب الدولي.

