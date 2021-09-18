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جرحى بانفجارين في العاصمة الافغانية كابل

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بغداد - ياسين صفوان - أفادت وسائل إعلام بحدوث انفجارين في العاصمة الأفغانية كابل، اليوم السبت، أسفرا عن وقوع عدد من الجرحى.
وقال مصدر في قوات الأمن بكابل لوكالة "نوفوستي" إن دوي انفجارين سمع في العاصمة الأفغانية، مدينة كابل، ونتج عن أحدهما وقوع إصابات.

وبحسب المصدر فإن الانفجار الأول وقع في منطقة داشتي برشي، وخلف إصابات، أما الانفجار الثاني فوقع في منطقة عرفاني هارجوتي، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بسببه.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع