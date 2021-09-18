انت الان تتابع خبر اسعار الدولار في الاسواق المحلية العراقية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم السبت، استقرارا في البورصة الرئيسية ومحال الصيرفة بالعاصمة بغداد.
وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، صباح اليوم 147.400 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، وهي ذات الاسعار التي سجلت صباح الخميس الماضي.
واستقرت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148.000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147.000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.
واستقرت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148.000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147.000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.