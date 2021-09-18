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اسعار الدولار في الاسواق المحلية العراقية

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بغداد - ياسين صفوان - سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم السبت، استقرارا في البورصة الرئيسية ومحال الصيرفة بالعاصمة بغداد.
وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، صباح اليوم 147.400 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، وهي ذات الاسعار التي سجلت صباح الخميس الماضي.

واستقرت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148.000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147.000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم