الصدر يوجه رسالة الى الكوادر الطبية

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بغداد - ياسين صفوان - وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، رسالة إلى الكوادر الطبية العراقية.
وقال الصدر في تغريدة له عبر تويتر، "نتمنى من الكوادر الصحية ان تكون الانتخابات القادمة برعايتهم الصحية واشرافهم الطبي لمنع انتشار الوباء".
وأضاف، "يجب ان تكون العملية الانتخابية وفقاً للشروط الصحية كالتباعد الجسدي والتعقيم وما شاكل ذلك، وهم أعرف بها مني".
في ما يلي المضمون الكامل لتغريدة الصدر:
وأضاف، "يجب ان تكون العملية الانتخابية وفقاً للشروط الصحية كالتباعد الجسدي والتعقيم وما شاكل ذلك، وهم أعرف بها مني".
في ما يلي المضمون الكامل لتغريدة الصدر: