الصدر يوجه رسالة الى الكوادر الطبية

وقال الصدر في تغريدة له عبر تويتر، "نتمنى من الكوادر الصحية ان تكون الانتخابات القادمة برعايتهم الصحية واشرافهم الطبي لمنع انتشار الوباء".

وأضاف، "يجب ان تكون العملية الانتخابية وفقاً للشروط الصحية كالتباعد الجسدي والتعقيم وما شاكل ذلك، وهم أعرف بها مني".



في ما يلي المضمون الكامل لتغريدة الصدر: