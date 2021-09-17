بـ'الشورت'.. لقاء يجمع أمير قطر وابن سلمان وطحنون بن زايد (صورة)

ويظهر ولي العهد السعودي مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ومستشار الأمن الوطني في الإمارات بالصور وهم يرتدون ملابس عادية غير رسمية، ووصفها العساكر بأنها "لقاء ودي أخوي بالبحر الأحمر".

واتفقت السعودية والإمارات ومصر والبحرين، في يناير/ كانون الثاني الماضي، على إنهاء المقاطعة التي فُرضت في منتصف عام 2017، واستعادة العلاقات السياسية والتجارية وروابط السفر مع الدوحة.