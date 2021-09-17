انت الان تتابع خبر مدافع ريال مدريد يبتعد ثلاثة أسابيع عن الملاعب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضحت الصحيفة أن المدافع الفرنسي لن يتمكن من اللعب لمدة ثلاثة أسابيع أخرى، علما أنه لم يشارك مع ريال مدريد في أي مباراة الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ميندي شعر ببعض الانزعاج في التدريب الأخير قبل مباراة سيلتا فيجو بالليجا.



وكان ميندي يعاني من إصابة في الساق حرمته من المشاركة في المباريات مع الميرنجي منذ شهر مايو/آيار الماضي.

وأضافت أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد كان يريد الاعتماد على ميندي يوم الأحد، أمام فالنسيا، لأول مرة الموسم الحالي، غير أن إصابة اللاعب ستغير خطط المدرب الإيطالي.

وشعر ميندي، البالغ من العمر 26 عاما، ببعض الانزعاج بعد الجلسة التدريبية الأخيرة، قبل أن يتم اكتشاف إصابته، وحيث من المتوقع أن يعود بعد 21 يوما.



ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد مع فالنسيا وريال مايوركا وفياريال في الدوري الإسباني ، ثم مع شيريف تيراسبول من مولدوفا في دوري أبطال أوروبا ، ثم مع إسبانيول في الليغا في غياب ميندي، على أن يكون الفرنسي جاهزا للعب أمام أتلتيك بلباو يوم 17 أكتوبر/تشرين الاول المقبل، إذا لم يتعرض لأي انتكاسة.

وأشارت ”ماركا“ إلى أن أنشيلوتي يجب أن يجد الخيار المناسب على الجهة اليسرى، فإلى جانب ميندي، يفتقد ريال مدريد جهود البرازيلي مارسيلو، ولذلك شارك ناتشو على الجهة اليسرى أمام إنتر ميلان في فوز ريال مدريد 1/0 في دوري أبطال أوروبا.