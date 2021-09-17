انت الان تتابع خبر فنان مصري شاب يصاب بجلطة في الرئة ومقرب منه يكشف آخر التطورات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكانت الفنانة ندى أكرم زوجة الفنان كريم فهمي أعلنت في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، عبر خاصية الاستوري على تطبيق ”إنستغرام“، عن دخول زوجها الفنان إلى المستشفى، وقد نشرت صورة له من داخل المستشفى، وعلقت ”إن شاء الله تعدي على خير وتقوم بالسلامة“.وقال المصدر – الذي رفض الكشف عن هويته – في تصريحات خاصة لموقع ”إرم نيوز“، إن ”كريم فهمي أصيب بجلطة في الرئة، كادت أن تودي بحياته، ولكنه نقل إلى المستشفى سريعاً وتم إجراء إسعافات له، ودخل العناية المركزة بإحدى المستشفيات الخاصة في القاهرة“.

وأضاف أن الحالة الصحية للفنان استقرت لحد ما مع صباح اليوم الجمعة، مبينا أن أفراد عائلة الفنان، وهم والدته وزوجته وشقيقه الفنان أحمد فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد متواجدون في المستشفى منذ أمس الخميس، فيما طمأنهم الطبيب على حالته الصحية.



وتابع المصدر أن ”الجلطة جاءت كمضاعفات لإصابته بفيروس كورونا ، حيث وضعه الطبيب في الوقت الحالي تحت الملاحظة لحين تحسن حالته، خوفاً من أن تحدث المزيد من المضاعفات له في الساعات القادمة“.

من ناحية أخرى، يحضر الفنان كريم فهمي لجزء ثان من فيلم ”ديدو“ الذي عرض مؤخرا في السينما، ومن المقرر أن ينضم إلى فريق العمل نجم كوميدي كبير سوف يتم الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة.

ويشارك في بطولة فيلم ”ديدو“ إلى جانب كريم فهمي كل من الفنان بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدى المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف، ومنهم شقيقه أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو، والفيلم سيناريو وحوار لكريم فهمي وإخراج عمرو صلاح، وتدور الأحداث في إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الإصبع.

كما استأنف كريم فهمي مؤخرا تصوير فيلمه ”جارة القمر“، والذي يجسد ضمن أحداثه دور روائي مثقف، وتنشأ بينه وبين ياسمين رئيس قصة حب خلال الأحداث، والعمل ينتمي إلى نوعية الأعمال الرومانسية الاجتماعية، والفيلم إخراج هادي الباجوري وتأليف محمود زهران، ومن بطولة ياسمين رئيس ومحمد الشرنوبي وبيومي فؤاد وسوسن بدر وأحمد مالك.

