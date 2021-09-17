بالفيديو.. ماعز يتصدى بشجاعة لصقر انقض على 'صديق له' في احدى الحقول

وبحسب صحيفة "إندبندنت"، فإن كاميرا المراقبة في إحدى المزارع بمنطقة "غيلدر لاند" في هولندا، وثقت إقدام صقر على مهاجمة دجاجة، من أجل افتراسها.

وتمكن الصقر بالفعل من الانقضاض على الدجاجة التي كانت على أرض المزرعة، فصار الريش يتطاير بشكل ملحوظ في المكان.



وحاولت الدجاجة أن تنجو من الصقر فقاومته، وظلت تترنح حتى تنفذ من الطير المفترس، وعندئذ، انتبهت حيوانات أخرى موجودة في المكان.

التحق ديك موجود في المزرعة حتى ينقذ الدجاجة، ثم انضم ماعز آخر، من أجل محاصرة الطير المفترس، ودخلت الحيوانات في مواجهة حامية.

وعندما وجد الصقر نفسه محاطا بماعز عنيد وديك يدافع بشراسة عن الدجاجة، قرر الطير المفترس أن يستسلم ويبتعد ثم حلق بعيدا.