بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الجمعة، القاء القبض على متهمين اثنين بسرقة اموال ومصوغات ذهبية ومحتويات دور سكنية.

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب مكافحة اجرام النهروان تمكنت من القاء القبض على متهم بالسرقة لقيامه بسرقة مبلغ (55 مليون دينار مع مصوغات ذهبية واجهزة كهربائية اخرى) من داخل احدى الدور السكنية ضمن القاطع، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه اصوليا وعرضه امام انظار قاضي التحقيق الذي قرر توقيفه استنادا لأحكام المادة 444 من قانون العقوبات".



واضافت ان "مفارز مكتب مكافحة اجرام الدورة تمكنت من القبض على متهم وفق احكام المادة 446 لقيامه بسرقة مبلغ (13 مليون دينار عراقي) من داخل احدى الدور السكنية ضمن القاطع، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه اصوليا لينال جزاءه العادل".