نجيرفان بارزاني يبحث مع جونسون تعزيز الشراكة ومحاربة الإرهاب

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ايلاف من لندن: بدأ رئيس اقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني الاربعاء زيارة رسمية الى لندن سيبحث خلالها مع رئيس الوزراء جونسون ووزيري الخارجية والدفاع سبل تعزيز العلاقات ومحاربة الارهاب مع المملكة المتحدة.

فقد وصل نيجيرفان بارزاني اليوم الى إلى العاصمة البريطانية لندن في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام يجتمع خلالها مع مع رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزيري الخارجية دومينيك راب والدفاع بن والاس ومسؤولين بريطانيين آخرين.

وسيبحث نجيرفان خلال هذه الاجتماعات مع المسؤولين البريطانيين سبل تعزيز العلاقات وتوسيع مجالات التعاون والشراكة بين العراق وإقليم كردستان من جهة وبين المملكة المتحدة من جهة اخرى اضافة الى الحرب على الإرهاب والأمن والاستقرار في العراق والمنطقة بصورة عامة كما قالت رئاسة الاقليم في بيان صحافي تابعته "ايلاف".

وكانت أول زيارة لنيجيرفان بارزاني إلى بريطانيا في أيار مايو عام 2014 عندما كان رئيسا لوزراء إلاقليم واجتمع خلالها مع عدد من المسؤولين.

وكان لنيجيرفان بارزاني لقاء مع بوريس جونسون في أربيل عام 2015

ولبريطانيا قنصلية في إقليم كردستان ويتواجد عدد من الجنود البريطانيين في إلاقليم ن في إطار التحالف الدولي للقضاء على داعش الذي تعد المملكة المتحدة عضواً رئيساً فيه.

دعم بريطاني للاقليم

ويوم الاحد الماضي أكد القنصل العام البريطاني الجديد في إقليم كردستان ديفد هنت خلال اجتماعه في اربيل مع نجيرفان بارزاني مساندة بلاده للاقليم.

واكد الجانبان خلال الاجتماع على تقوية العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون والشراكة بين إقليم كوردستان والمملكة المتحدة.

واوضح القنصل العام البريطاني أن لديه مخططاً وبرنامجاً مكثفين لتعزيز علاقات بلاده مع إقليم ك ردستان سيعمل هو وفريقه على تنفيذ.. مشددا على التزام المملكة المتحدة بمواصلة مساندتها لإقليم ك ردستان والعراق واستقرارهما وأشاد بتعاون وتنسيق وزارة شؤون البيشمركة بحكومة مع وزارة الدفاع البريطانية.

وتم الاتفاق على توسيع مجالات التجارة وتشغيل رؤوس الأموال ونشاطات القطاع الخاص بين الجانبين.

واليوم الاربعاء وجه مدير التجارة في السفارة البريطانية في بغداد جيمس غاليغا، طلباً رسمياً إلى وزارة الكهرباء في إقليم كردستان لمشاركة شركات بلاده في مشاريع قطاع إنتاج الطاقة.

وقالت وزارة كهرباء الإقليم في بيان أن غاليغا اجتمع مع الوزير كمال محمد صالح وقد طلب رسميا منه السماح لشركات بلاده بالمشاركة في مشاريع الكهرباء في الإقليم ولا سيما في مجال إنتاج الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية.

ومن جانبه عرض الوزير خلال اللقاء عدداً من المشاريع المخطط لها والتي يمكن للشركات البريطانية الإستثمار في تنفيذها حيث جاء الطلب البريطاني بعد أيام من افتتاح وزير الكهرباء مشروع إنتاج الطاقة الشمسية في مدرسة كامبرج الدولية في أربيل في الرابع من الشهر الحالي.