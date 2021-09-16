انت الان تتابع خبر ملف الانتخابات والاستعدادات لزيارة الاربعين في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الكاظمي يدعو لتغيير مصير الدولة عبر المشاركة بالانتخابات.. ورئيس الجمهورية يحث عى تأمين حق التصويت للناخبين.
= تحذير من مصادرة الحقوق الانتخابية لذوي الاحتياجات الخاصة،، وحالة تنمر تودي بحياة اربعة اشخاص في اربيل.
= الخزعلي يحمل واشنطن مسؤولية أي انتهاك للأجواء العراقية،، والمشتركة تؤكد عدم تاثير الخروق الاخيرة على الامن والاستقرار.
= نزوح جماعي من أهوار ميسان بسبب قطع المياه،، والجيش ينصب جسرا عائما في المسيب بوقت قياسي.
= الخزعلي يحمل واشنطن مسؤولية أي انتهاك للأجواء العراقية،، والمشتركة تؤكد عدم تاثير الخروق الاخيرة على الامن والاستقرار.
= نزوح جماعي من أهوار ميسان بسبب قطع المياه،، والجيش ينصب جسرا عائما في المسيب بوقت قياسي.