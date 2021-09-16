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ملف الانتخابات والاستعدادات لزيارة الاربعين في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - الكاظمي يدعو لتغيير مصير الدولة عبر المشاركة بالانتخابات.. ورئيس الجمهورية يحث عى تأمين حق التصويت للناخبين.
= تحذير من مصادرة الحقوق الانتخابية لذوي الاحتياجات الخاصة،، وحالة تنمر تودي بحياة اربعة اشخاص في اربيل.

= الخزعلي يحمل واشنطن مسؤولية أي انتهاك للأجواء العراقية،، والمشتركة تؤكد عدم تاثير الخروق الاخيرة على الامن والاستقرار.


= نزوح جماعي من أهوار ميسان بسبب قطع المياه،، والجيش ينصب جسرا عائما في المسيب بوقت قياسي.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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