انت الان تتابع خبر لتسهيل حركة مرور الزائرين.. نصب جسر عائم في قضاء المسيب (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، عن قيام كتيبة تجسير المقر العام التابعة للهندسة العسكرية، بنصب جسر عائم في قضاء المسيب ، لتسهيل حركة مرور الزائرين المتوجهين إلى محافظة كربلاء المقدسة.