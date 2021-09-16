انت الان تتابع خبر 'واتساب' يطلق ميزة جديدة تتعلق بالأعمال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب ما نقلته "رويترز" فإن الاختبار الذي تم إجراؤه في ساوباولو بالبرازيل، والذي يسمح لمستخدمي التطبيق بالعثور على المتاجر والخدمات من خلال دليل في التطبيق، هو أحدث ميزة في حملة "فيسبوك" لتعزيز التجارة الإلكترونية في خدماته.وقال مات إيديما، نائب رئيس "فيسبوك" لرسائل الأعمال، في مقابلة هذا الأسبوع: "قد تكون هذه هي الطريقة الأساسية التي يبدأ بها الناس عملية التجارة عن طريق التطبيق".

وعلى عكس "فيسبوك" و"إنستغرام" ، لايقوم "واتسآب" بتشغيل الإعلانات في تطبيقه. وذكر إيديما إن الشركات كانت تروج سابقًا لأرقام "واتسآب" الخاصة بها على العبوات أو مواقع الويب أو تستخدم إعلانات "فيسبوك" لجذب المستخدمين إلى الدردشات على التطبيق.



هذا وقد اجتذبت خدمة المراسلة بشكل متزايد مستخدمي الأعمال، من خلال تطبيق متخصص للشركات الصغيرة وواجهة برمجة تطبيقات (API)، أو نوع من واجهة البرنامج، للشركات الكبيرة لربط أنظمتها، مما يولد إيرادات.

مع استمرار ازدهار تجارة التجزئة عبر الإنترنت خلال الجائحة، دفع "فيسبوك" ميزات التسوق عبر تطبيقاته. في يونيو، أعلن زوكربيرج أن ميزة متاجر "فيسبوك" ستتوسع إلى "واتسآب" في العديد من البلدان. في السنوات الأخيرة ، أطلق التطبيق أيضًا أدوات التسوق مثل كتالوجات المنتجات وعربات التسوق.

وبحسب القائمين على التطبيق فإن الاختبار الجديد سيشمل آلاف الشركات في فئات مثل الطعام والتجزئة والخدمات المحلية عبر أحياء معينة في ساو باولو. قال إيديما إن الهند وإندونيسيا هما المرشحان التاليان الجيدان لتوسيع الميزة.

وصرحت الشركة، التي واجهت رد فعل عنيف من المستخدمين وسط ارتباك بشأن تحديثات الخصوصية وفرضت عليها غرامة من قبل منظم حماية البيانات الأيرلندي بسبب انتهاكات الخصوصية، أنها لن تعرف أو تخزن موقع بحث الأشخاص أو النتائج من خلال ميزة الدليل الجديدة.