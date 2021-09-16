رسميا.. فيفا يعلن اقامة كأس العالم كل عامين

وقال "فيفا" في بيان رسمي بأنه "وفقاً للتصويت فإن أغلب متابعي كرة القدم يفضلون إقامة كأس العالم كل عامين وفقا للاقتراح".

واضاف انه "وافق العديد من الجمهور علي الاقتراح المقدم باقامة المونديال العالمي كل عامين وليس كل أربعة أعوام كما رفض أيضا العديد من اللاعبين والمدربين ذلك".

