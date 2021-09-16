اخبار العالم / اخبار العراق

رسميا.. فيفا يعلن اقامة كأس العالم كل عامين

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر رسميا.. فيفا يعلن اقامة كأس العالم كل عامين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2021-09-16 | 15:27

رسميا.. فيفا يعلن اقامة كأس العالم كل عامين

2,448 مشاهدة

اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس، عن اقامة كأس العالم كل عامين بدل النظام المعمول به كل اربعة اعوام.
وقال "فيفا" في بيان رسمي بأنه "وفقاً للتصويت فإن أغلب متابعي كرة القدم يفضلون إقامة كأس العالم كل عامين وفقا للاقتراح".

واضاف انه "وافق العديد من الجمهور علي الاقتراح المقدم باقامة المونديال العالمي كل عامين وليس كل أربعة أعوام كما رفض أيضا العديد من اللاعبين والمدربين ذلك".

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا