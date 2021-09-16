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العراق يسجل ارتفاعا بوفيات كورونا.. الموقف الوبائي

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن الموقف الوبائي لفيروس كورونا الذي سجل ارتفاعا بعدد الوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية مقارنة باليوم السابق.
وبحسب الموقف الوبائي الذي ورد للسومرية نيوز، فقد "سجلت الصحة ارتفاعا طفيفا باصابات كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية عند 3923 إصابة جديدة"، فيما تم تسجيل وفاة 52 مصابا"، بارتفاع ملحوظ مقارنة باليوم السابق.

ولفتت الصحة الى "تماثل 5763 حالة جديدة للشفاء، وتلقي 97262 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد".

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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