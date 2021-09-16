انت الان تتابع خبر العراق يسجل ارتفاعا بوفيات كورونا.. الموقف الوبائي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن الموقف الوبائي لفيروس كورونا الذي سجل ارتفاعا بعدد الوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية مقارنة باليوم السابق.