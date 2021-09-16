صالح يؤكد ضرورة ضمان أقصى درجات النزاهة في الانتخابات

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية ورد للسومرية نيوز، ان "الرئيس صالح استقبل ، اليوم الخميس 16 أيلول 2021، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات فيولا فون كرامون".

وبحسب البيان فقد "أكّد رئيس الجمهورية على أن الانتخابات المقبلة مهمة للبلد والعراقيين"، مشدداً على "ضرورة ضمان أقصى درجات النزاهة والعدالة، وأن تكتسب المصداقية والشرعية"، مشيراً إلى "أهمية تأمين حق التصويت للناخبين بكل حرية وبلا قيود أو ضغوط أو تلاعب لتكون مخرجاتها معبرةً بحقٍ عن إرادة العراقيين".



وأضاف أن "مدوّنة السلوك الانتخابي التي قدمتها رئاسة الجمهورية ووافقت عليها القوى السياسية، تؤكد ضرورة احترام اللوائح القانونية وإيجاد بيئة آمنة ومستقرة للانتخابات وتأمين تكافؤ فرص للمرشحين والالتزام بتعليمات مفوضية الانتخابات ومنع الظواهر السلبية التي تؤثر على العملية الانتخابية من استخدام المال السياسي والتسقيط والتلاعب بأصوات العراقيين".

وأشاد صالح بجهود الاتحاد الأوروبي في دعم العملية الانتخابية، بالقول أن "منظمات وشبكات المراقبة المحلية والدولية والفعاليات الاجتماعية والمدنية لها دورٌ مهمٌ في المراقبة وضمان نزاهة الانتخابات وعدالتها ومنع التزوير وتعزيز المشاركة الشعبية الواسعة، وعدم تكرار ما حصل في العمليات الانتخابية السابقة".

