الحلبوسي يلتقي شيخ الأزهر في القاهرة

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بغداد - ياسين صفوان - التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، شيخ الأزهر احمد الطيب في القاهرة.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان مقتضب، ورد لـ الخليج 365، أن "الحلبوسي التقى شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب في القاهرة".
ووصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الثلاثاء الماضي، الى العاصمة المصرية القاهرة على رأس وفد نيابي في زيارة رسمية.
ووصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الثلاثاء الماضي، الى العاصمة المصرية القاهرة على رأس وفد نيابي في زيارة رسمية.