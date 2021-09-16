الحلبوسي يلتقي شيخ الأزهر في القاهرة

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان مقتضب، ورد لـ الخليج 365، أن "الحلبوسي التقى شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب في القاهرة".

ووصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الثلاثاء الماضي، الى العاصمة المصرية القاهرة على رأس وفد نيابي في زيارة رسمية.

