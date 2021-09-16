ماكرون يعلن مقتل زعيم 'داعش' في الصحراء الكبرى

وكتب ماكرون في تغريدة عبر "تويتر"، بأن "عدنان أبو وليد الصحراوي زعيم تنظيم داعش في الصحراء الكبرى، تم تحييده من قبل القوات الفرنسية".

وأكد الرئيس الفرنسي أن هذه العملية تمثل نجاحاً كبيراً إضافياً في مكافحة الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل.



وأشار ماكرون إلى أن الأمة تفكر في كل أبطالها الذين سقطوا من أجل فرنسا في منطقة الساحل بعمليتي "سرفال" و"برخان".

وأضاف: "تضحياتهم لم تذهب سدى.. سنواصل هذه المعركة مع شركائنا الأفارقة والأوروبيين والأمريكيين".

وفي كانون الثاني من العام الماضي، أعلنت فرنسا أنها تعتبر جماعة الصحراوي أبرز عدو لها في المنطقة.

والصحراوي مدرج على اللائحة السوداء الأميركية منذ عام 2018، وفي 2019 أعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة قيمتها 5 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات عن موقعه.



وجاء الإعلان الأميركي في الذكرى السنوية الثانية لمقتل 4 جنود أميركيين و4 نيجريين في النيجر، بهجوم شنه مسلحون مرتبطون بتنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى.