السيسي يؤكد للحلبوسي حرص مصر على تطوير التعاون مع العراق

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "التقى السيسي في قصر الاتحادية، لبحث العلاقات المتنامية بين البلدين الشقيقين، وأهمية العمل لتعزيز آفاق التعاون الاستراتيجي".

وثمن الحلبوسي، خلال اللقاء، "دور مصر الداعم في استعادة الاستقرار بالعراق، معرباً عن تطلعه لتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين على المستوى الثنائي وتعزيز وتفعيل التعاون الثلاثي بين الأشقاء (العراق ومصر والأردن)، مشيراً إلى أهمية التعاون النيابي في المحافل العربية والإقليمية والدولية".



من جهته، أكد الرئيس المصري "حرص بلاده على استمرار تطوير التعاون مع العراق في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع مملكة الأردن الشقيقة، واستعداد مصر الكامل لنقل خبرة تجربتها التنموية إلى العراق، من أجل تحقيق استقراره واستعادة مكانته التاريخية ودوره العربي والإقليمي الفاعل وترسيخ موقعه في العالم العربي".

كما عبَّر السيسي، وفق البيان، عن "الأهمية البالغة للانتخابات البرلمانية القادمة في رسم ملامح الفترة المستقبلية في العراق وتقوية مؤسساته الوطنية، فضلاً عن رفض مصر جميعَ التدخلات الخارجية في شؤون العراق، مع الالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

