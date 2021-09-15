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رئيس الجمهورية يعلن توقيع مدوّنة السلوك الانتخابي

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الاربعاء، عن توقيع مدوّنة السلوك الانتخابي.
وقال صالح في تغريدة، إنه "بحضور رئيس الوزراء، وقادة وممثلي القوى السياسيّة تمّ توقيع مدوّنة السلوك الانتخابي، لحماية الاقتراع ونزاهته، وتأمين تكافؤ الفرص للمرشحين".

وأضاف، أن "المدوّنة تستهدفُ إجراء انتخابات نزيهة لضمان تمثيل حقيقي لارادة العراقيين وتامين التدوال السلمي للسلطة والانطلاق نحو إصلاح منظومة الحكم".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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