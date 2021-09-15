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لابورتا يمنح كومان فرصة اخيرة قبل اقالته

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-09-15 | 15:11

لابورتا يمنح كومان فرصة اخيرة قبل اقالته

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منح رئيس نادي خوان لابورتا، اليوم الاربعاء، فرصة اخيرة للمدرب الهلوندي رونالد كومان قبل تحديد مصيره مع الفريق الكتلوني.
وقالت صحيفة "السبورت" الكتالونية إن "خوان لابورتا منح المدير الفني الهولندي رونالد كومان الـ3 مباريات القادمة لتغيير الأوضاع وستكون هذه المباريات حاسمة بشأن مستقبله".

واضافت ان "المُباريات الـ3 القادمة لبرشلونة ضد غرناطة وقادش وليفانتي وكلها مباريات ليست بالمعقدة وربما يحقق فيها برشلونة النقاط كاملة وهذا من حسن حظ كومان ولكن إن لم يحدث ذلك قد يرحل كومان عن برشلونة".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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