رئيس هيئة النزاهة: ازدواجية الجنسية يلجأ اليها بعض المسؤولين بالاستثمار والفساد

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء جواد الساعدي، اليوم الاربعاء، ان العراق مايزال يعاني من عدم تعاون بعض الدول من استرداد الاموال.

وقال الساعدي في كلمته خلال المؤتمر الدولي لـاسترداد الأموال المنهوبة ان "بعض الدول تعد حاضنة للفساد وتقف عائقا في اعادة الاموال المنهوبة"، لافتا الى ان "العراق مايزال يعاني من عدم تعاون بعض الدول من استرداد الاموال".

واضاف، ان "ازدواجية الجنسية يلجأ اليها بعض المسؤولين بالاستثمار والفساد"، مبينا، "نامل ان يفضي المؤتمر بتوصيات لاعادة الاموال المنهوبة".

وتابع رئيس هيئة النزاهة ان "المؤتمر خطوة مهمة لاسترداد الاموال المنهوبة".

انطلقت في بغداد، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة من العراق بمشاركة دولية واسعة.

ويُعقد المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وبمشاركة رئيس الجامعة العربية أحمد أبو الغيط وعدد من وزراء العدل ورؤساء مجالس قضاء وأجهزة رقابية، فضلاً عن عدد من مُمثلي جمعيات ومنظمات، وشخصيات قانونية وأكاديمية وإعلامية عربية ذات صلة بموضوعة مُكافحة الفساد.

ويأمل العراق من خلال المؤتمر معالجة مواضيع مهمة تتعلق بقضايا استرداد الأموال المنهوبة والأصول المُهربة، وإيجاد السبل الكفيلة بتيسير عمليات استردادها، ومنع توفير البيئات والملاذات الآمنة لها.