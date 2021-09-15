لاعبات منتخب افغانستان لكرة القدم ينجحن في الهروب إلى باكستان (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - قال فؤاد تشودري، وزير الإعلام الباكستاني، إن فريق كرة القدم النسائي الأفغاني وصل إلى باكستان، في ظل تساؤلات بشأن وضع الرياضيات من النساء تحت حكم طالبان.

وكتب الوزير في تغريدة ”نرحب بفريق كرة القدم النسائي الأفغاني، وصلن إلى معبر تورخم من أفغانستان“، مضيفا أن ممثلا لاتحاد كرة القدم الباكستاني كان في انتظارهن.

ولم يذكر الوزير أي تفاصيل أخرى ولم يتضح بعد عدد اللاعبات اللاتي دخلن البلاد وما يعتزمن فعله بعد ذلك.



وتأتي مغادرة الفريق في إطار هجرة أوسع نطاقا للمثقفين والشخصيات العامة من أفغانستان، لا سيما النساء، منذ أن سيطرت طالبان على الحكم قبل شهر.