اسعار العملات الاجنبية والذهب لهذا اليوم

بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالميأ لهذا اليوم الاربعاء.

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رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية