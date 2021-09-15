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اسعار العملات الاجنبية والذهب لهذا اليوم

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بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالميأ لهذا اليوم الاربعاء.
سعر بيع الدولار 147,750
سعر شراء الدولار 147,000
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100 يورو 118.13 دولار
100 باوند 138,33 دولار
100 دولار 844,30 ليرة تركية

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سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1801,22 $
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سعر برميل نفط الخام برنـت 74,36 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي 71,25 دولار

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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