انت الان تتابع خبر اسعار العملات الاجنبية والذهب لهذا اليوم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالميأ لهذا اليوم الاربعاء.
سعر بيع الدولار 147,750
سعر شراء الدولار 147,000
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100 يورو 118.13 دولار ==============
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1801,22 $
سعر برميل نفط الخام برنـت 74,36 دولار
سعر شراء الدولار 147,000
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100 يورو 118.13 دولار
100 باوند 138,33 دولار
100 دولار 844,30 ليرة تركية
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1801,22 $
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سعر برميل نفط الخام برنـت 74,36 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي 71,25 دولار