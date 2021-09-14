انت الان تتابع خبر إيران تعلن حجم صادراتها الى العراق خلال خمسة أشهر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قال المتحدث باسم مصلحة الجمارك الايرانية، الثلاثاء، أن حجم صادرات السلع الايرانية الى العراق في غضون الاشهر الخمسة الماضية سجل زيادة بنسبة 31 في المئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

