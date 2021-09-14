توزيع أكثر من ألف قطعة ارض لموظفي امانة بغداد (صور)

ونقل بيان للامانة، ورد لـ الخليج 365، عن امين بغداد قوله إن "هذه الممارسة تمت عبر قرعة لتوزيع قطع اراض على المستحقين من موظفي امانة بغداد (المرحلة الاولى) التي تضم ١٠٤٨ قطعة سكنية".

وأشار إلى ان "المرحلة الثانية سيتم توزيعها خلال ٤٥ يوما، وتضم ١٨٥٠ قطعة ارض اخرى بمناطق مختلفة ضمن املاك امانة بغداد".



وبين، ان "هذه الممارسة تعد تجربة رائعة وشفافة تم اعداها عبر معايير محددة تضمن العدالة لجميع الموظفين المستحقين"، مؤكداً أن "هذا الاجراء يأتي ضمن السياسة العامة للدولة التي توفر من خلال منصة داري قطع الاراضي السكنية لعموم شرائح الشعب العراقي".