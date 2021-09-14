الديوانية.. القبض على عدد من المطلوبين بقضايا جنائية مختلفة

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "قوة مشتركة من مركزي الشامية والمهناوية في مديرية شرطة الديوانية نفذت حملة واسعة لملاحقة المطلوبين وتنفيذ مذكرات أوامر إلقاء القبض".

واضافت ان " العملية أسفرت عن إلقاء القبض على ١٥ مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة".



واشارت المديرية الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".