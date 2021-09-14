اخبار العالم / اخبار العراق

رونالدو يحطم رقما قياسيا جديدا بدوري ابطال اوروبا

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر رونالدو يحطم رقما قياسيا جديدا بدوري ابطال اوروبا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2021-09-14 | 19:00

رونالدو يحطم رقما قياسيا جديدا بدوري ابطال اوروبا

1,530 مشاهدة

تمكن مهاجم نادي مانشستر يونايتد ، اليوم الثلاثاء،من تسجيل رقم قياسي جديد بظهوره رقم 177 في مباريات وذلك خلال مباراة فريقه ضد يونج بويز.
ووفقًا للأرقام، فإن رونالدو عادل رقم إيكر كاسياس أسطورة نادي باعتباره اللاعب الأكثر ظهورًا في تاريخ المسابقة.

ويمتلك رونالدو الفرصة لزيادة رصيده من المشاركات بالبطولة خلال الفترة المقبلة لينفرد ويتربع على عرش أكثر اللاعبين ظهورًا بها.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا