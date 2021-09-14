انت الان تتابع خبر رونالدو يحطم رقما قياسيا جديدا بدوري ابطال اوروبا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-09-14 | 19:00
1,530 مشاهدة
تمكن مهاجم نادي مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو، اليوم الثلاثاء،من تسجيل رقم قياسي جديد بظهوره رقم 177 في مباريات دوري أبطال أوروبا وذلك خلال مباراة فريقه ضد يونج بويز.
ووفقًا للأرقام، فإن رونالدو عادل رقم إيكر كاسياس أسطورة نادي ريال مدريد باعتباره اللاعب الأكثر ظهورًا في تاريخ المسابقة.
ويمتلك رونالدو الفرصة لزيادة رصيده من المشاركات بالبطولة خلال الفترة المقبلة لينفرد ويتربع على عرش أكثر اللاعبين ظهورًا بها.
ويمتلك رونالدو الفرصة لزيادة رصيده من المشاركات بالبطولة خلال الفترة المقبلة لينفرد ويتربع على عرش أكثر اللاعبين ظهورًا بها.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا