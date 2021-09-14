نقابة الصحفيين العراقيين توجه دعوة لاعضائها

بغداد - ياسين صفوان - دعت نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم الثلاثاء، أعضاءها الى مراجعة النقابة لتحديث استمارة المكافات التشجيعية.

وقالت النقابة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنها "تدعو الزملاء اعضاء النقابة المجددة هوياتهم لعام 2021 الى مراجعتها لغرض اكمال استمارة المكافآت التشجيعية خلال الفترة من 15/9 ولغاية 1/10/2021 على ان ترفق مع الاستمارة نسخة مصورة من هوية النقابة المجددة"، مبينة أنه "بإمكان الزملاء سحب الاستمارة من موقع النقابة واكمالها وتسليمها الى ادارة النقابة".



وأضافت، "اما ما يخص الزملاء في فروع النقابة فيتم تسليم الاستمارة ونسخة من الهوية الى رئيس الفرع وتأييدها من قبله وسيتم اهمال اية استمارة خالية من تأييد الفرع".

