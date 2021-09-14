انت الان تتابع خبر صدمة كبيرة لميلان قبل مباراته مع ليفربول بدوري الابطال والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-09-14 | 14:09
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تعرض نادي ميلان الإيطالي، اليوم الثلاثاء، لصدمة كبيرة قبل مباراته الهامة ضد نادي ليفربول الانجليزي بدوري أبطال أوروبا حيث تأكد غياب اللاعب زلاتان إبراهيموفيتش بداعي الإصابة.
وأشارت تقارير صحفية ايطالية بأن إبراهيموفيتش يعاني من آلام في وتر إكيليس حيث انه لن يسافر مع الفريق إلى إنجلترا لمواجهة ليفربول كإجراء وقائي.
وكان إبراهيموفيتش قد عاد في مباراة الفريق الأخيرة ضد لاتسيو بالدوري وسجل هدفًا لكنه عانى من إصابة جديدة ليفقد الروسونيري أهم أسلحته أمام ليفربول.
وكان إبراهيموفيتش قد عاد في مباراة الفريق الأخيرة ضد لاتسيو بالدوري وسجل هدفًا لكنه عانى من إصابة جديدة ليفقد الروسونيري أهم أسلحته أمام ليفربول.
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