صدمة كبيرة لميلان قبل مباراته مع ليفربول بدوري الابطال

وأشارت تقارير صحفية ايطالية بأن إبراهيموفيتش يعاني من آلام في وتر إكيليس حيث انه لن يسافر مع الفريق إلى إنجلترا لمواجهة ليفربول كإجراء وقائي.

وكان إبراهيموفيتش قد عاد في مباراة الفريق الأخيرة ضد لاتسيو بالدوري وسجل هدفًا لكنه عانى من إصابة جديدة ليفقد الروسونيري أهم أسلحته أمام ليفربول.

