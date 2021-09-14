زنا المحارم وسحر واستغلال جنسي ومادي.. 'خط أحمر' يسلط الضوء على قضية من مجتمعنا

بغداد - ياسين صفوان - ضجت مواقع التواصل الإجتماعي هذا الأسبوع بفيديوهات من برنامج "خط أحمر" الذي تعرضه السومرية من حلقة فتح فيها الإعلامي أحمد عباس ملف زنا المحارم والسحر والشعوذة وما يربطهما من خلايا إجرامية استغلت المواطنين بهدف السرقة أو الإغتصاب.

وأتت ردود أفعال المتابعين عنيفة في بعض الأحيان ومتعاطفة في أحيانٍ أخرى لما تشكله هذه القضية من التباسات ولما فيها من محرّمات.

وكانت الحلقة قد عرضت تحقيقاً مع أبرز المتهمين في قضية استغلال النساء، إذ كان ينشر عبر صفحات وهمية على مواقع التواصل الإجتماعي فرص عمل "للنساء حصراً"، وبعد الإتصال به كان يستدرجهنّ بهدف الإستغلال الجنسي أو السرقة.

كما كان أحد المتهمين الدجالين يمارس السحر بطرق مزيفة ويقنع زبائنه بإيجاد حلولٍ لمشاكلهم عبر الشعوذة والسحر، لدرجة أن كثر صدّقوه ووقعوا ضحيته.

فبالإضافة إلى الإستغلال المادي وسحب الأموال كان المشعوذ يطلب مِمَّن يقصده ممارسة أعمال مشينة وبعضهم اضطروا لممارسة زنا المحارم. ويظهر أحد الفيديوهات سيدة تخبر كيف جعلها تمارس الجنس مع ابنها بعدما قصدته للتخلص من سيطرة زوجها عليها ظناً منها أنه بالسحر سيحررها. لكن المتهم استغلها وصوّر أفعالها وراح يهددها بنشر الفيديوهات على الفيسبوك.

هذه القضية أصبحت محلّ جدلٍ واسعٍ ونقاش بين المتابعين على مواقع السومرية. كما نترك لكم التعليق على الفيديو أدناه بعد مشاهدة اعترافات السيدة.