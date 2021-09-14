دراسة تظهر تراجعا كبيرا في الأجسام المضادة لكورونا خلال 4 أشهر من التطعيم

ويمكن أن تساعد نتائج الدراسة الحكومة الهندية، على اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي أن تعطي جرعة تنشيطية من اللقاحات كما فعلت بعض الدول الغربية.

ولا يعني تراجع الأجسام المضادة بالضرورة أن الشخص لم تعد لديه القدرة على مقاومة المرض، إذ إن خلايا الذاكرة في الجسم ما زال بإمكانها التدخل لتوفير حماية كبيرة، وفقا لما ذكره مدير المعهد الحكومي الذي أجرى الدراسة.



وقال سانجاميترا باتي، مدير مركز أبحاث الطب الإقليمي الواقع في مدينة بوبانسوار في شرق البلاد لرويترز، اليوم الثلاثاء "بعد 6 أشهر يمكننا أن نبلغكم بوضوح أكبر ما إذا كانت هناك حاجة لجرعات تنشيطية ومتى يمكن أن تعطى".

وكان باحثون بريطانيون قالوا الشهر الماضي، إن الحماية التي توفرها جرعتان من لقاحات فايزر-بيونتك، وأسترازينيكا، تبدأ في التراجع خلال 6 أشهر.