توضيح جديد بشأن المشاجرة التي حدثت في مستشفى المحمودية

بغداد - ياسين صفوان - كشفت مديرية حماية المنشآت والشخصيات، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديد بشأن المشاجرة التي حصلت بين عشيرتين في مستشفى المحمودية.



وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بتاريخ 14 / 9 / 2021 حصلت مشاده كلامية وتشابك بالايدي داخل ردهة طوارئ مستشفى المحمودية العام بين طرفين مدنيين على اثر نقلهم الى المستشفى نتيجة حادث مروري وعلى الفور تدخلت قوة حماية المستشفى بكل قوة للسيطرة على الموقف والحفاط على ممتلكات المستشفى والتحفظ على جميع الاطرف المتسببه بالمشاده".

واضاف البيان، ان "ادارة المستشفى لم تطلب اقامة اي دعوى قضائية ضد اي طرف ولفرض هيبة الدولة والقانون قامت قوة حماية المستشفى بالتحفظ والقاء القبض على اشخاص عدد اثنان كانوا سبباً في حصول المشاده".

وتابع، انه "تم تسليمهم الى مفارز استخبارت فق17 لغرض استصحابهم الى مركز شرطه المحمودية لاتخاذ الاجراءات القانونية الاصولية وحالياً قوة حماية المستشفى والكادر الطبي مستمرين بواجباتهم بصورة طبيعية".