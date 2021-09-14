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الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع بمخزن تابع لشركة ادوية سامراء

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية في سامراء، اليوم الثلاثاء، سيطرتها على الحريق الذي نشب في مخزني المواد التالفة.
وقال مدير اعلام وعلاقات العامة ليث صالح حسين في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "كوادرنا العاملة في شعبة الاطفاء في قسم سلامة المهنية وبالتعاون مع فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق الذي نشب صباح هذا اليوم في مخزني تعبئة المواد الاولية المرفوضة والتسوي".

وأضاف، ان "الحريق لم يسفر عن اي خسائر بشرية او مادية".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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