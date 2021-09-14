معهد فلكي يوضح بشأن تعرض الأرض لعاصفة شمسية تقطع الإنترنت

بغداد - ياسين صفوان - اوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن قرب هبوب عاصفة شمسية خلال الأيام المقبلة ستتسبب بانقطاع الانترنت.

وذكر مركز الاعلام الرقمي، في بيان انه "بعد انتشار شائعة هبوب عاصفة شمسية خلال الأيام المقبلة ستتسبب في انقطاع الإنترنت عن العالم شهراً، أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر جاد القاضي أن ما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن انقطاع الإنترنت لمدة شهر في العالم ليس صحيحاً".

وبحسب البيان، أكد القاضي أن هذه الانباء "مجرد شائعة".