منتسب يروي تفاصيل إنقاذ شاب حاول الانتحار من اعلى جسر في بغداد (فيديو)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية، أن "المفارز الساندة من قاطع مرور الحسينية بإنقاذ شاب حاول الانتحار برمي نفسه من اعلى جسر الجادرية حيث سارع افراد الدورية بمنعه".

وأضاف، أن "الشاب كان يعاني من حالة صدمة حيث قام منسوبنا البطل المفوض علي محسن بمنعه من رمي نفسه وتسليمه الى مركز الشرطة من اجل ايصاله لذويه".



وبحسب البيان، ثمن مدير المرور العام "العمل الانساني الذي قام به منسوبنا ووجه بتقديم كتاب شكر وتقدير أليه"، مؤكداً بالوقت ذاته ان "واجبنا خدمة المواطن والحفاظ على حياته وسلامته".