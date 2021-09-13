نائب يرفض التراجع عن اتهامه للصدر بالنفاق برغم التهديدات

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"الخليج 365" من لندن: تمسك نائب عراقي الاثنين بوصفه لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالمنافق متهما اياه بانه جزء من الفساد وسط حملة تهديد وتظاهرات ضده تتوعده وتصفه بالعميل الأميركي.



فقد اصر النائب المستقل باسم خزعل خشان الذي كان ترشح عن تحالف سائرون المدعوم من الصدر وفاز بمقعد في البرلمان اثر انتخابات عام 2018 اليوم على وصفه للصدر بالمنافق وظهر في شريط فيديو مدته 45 ثانية اليوم تابعته "ايلاف" قائلا "ان ادعاء الصدر بالاصلاح ادعاء منافق وغير صحيح واذا حمل اتباعه العبارة بما لاتحتمل فهذا شأنهم وأنا غير معني بذلك".

واشار الى ان "الدليل على هذا النفاق لمقتدى الصدر هو ان أفعاله وأقواله متناقضة ومتباعدة فهو يدعي الاصلاح لكنه جزء من الحكومات الفاسدة على مر السنوات الماضية".. وشدد بالقول "هذه حقيقة وأنا لا اتراجع عن قول الحقيقة".

كما كتب النائب خشان وهو مرشح للانتخابات البرلمانية المبكرة المنتظرة في العاشر من الشهر المقبل تغريدة على حسابه في "تويتر" اليوم قائلا ان "الوصف الذي ذكرته في برنامج القرار (قناة دجلة التي يملكها النائب السني المثير للجدل جمال الكربولي) دقيق لأن الصدر يدعي الاصلاح وهو زعيم كتلة فاسدة".

وكان خشان قد وصف خلال لقاء تلفزيوني امس ادعاءات الإصلاح التي يطلقها الصدر في سياق حملته الانتخابية الحالية للانتخابات البرلمانية المقررة في العاشر من الشهر المقبل بأنها منافقة .

تظاهرات وتهديدات

وقد اثار هذا الوصف والاتهامات التي وجهها خشان للصدر مساعدي هذا الاخير وانصاره الذين تظاهروا ضد النائب مهددين اياه بردود لن تسره ومحرجة على حد قولهم.

فقد تجمع العشرات من انصار الصدر امام منزل خشان في مدينة المساوة عاصمة محافظة المثنى (220 كم جنوب بغداد) مرددين هتافات ضده تدعوه للاعتذار عن تصريحاته او تعرضه لافعال لن تسره واصفين اياه بالعميل الاميركي على حد قولهم.

اما أبو ياسر المعاون الجهادي لمقتدى الصدر فقد اشار اليوم الى انه يتابع موضوع "إساءة باسم خشان" محذراً إياه في حال عدم تقديم الاعتذار فإنه سيلاحق بالطرق التي لا تخرج عن "تربية آل الصدر" على حد قوله.

ودعا في بيان اطلعت عليه "ايلاف" من اسماهم جميع أبناء سرايا السلام "التابعين للصدر" الى "الانضباط التام وعدم التصرف إلا بحكمة وورع". ونوه الى انه "يتابع الموضوع عن كثب وسيكون لنا موقف في حالة عدم تقديم الاعتذار من (فاقد الأدب) بكل الطرق القانونية والعرفية وبما لا يخرج عن تربية آل الصدر".

وأضاف أبو ياسر في عبارات تهديد طائفية قائلا "لنا في هكذا مواقف متكررة ومتشابهة من أعداء آل الصدر والذين مازال منطقهم نفس المنطق الأموي في عاشوراء" في اشارة الى قتل الخليفة الاموي يزيد بن معاوية للامام الحسين بن الامام علي بن ابي طالب رابع الخلفاء الراشدين.

عشيرة خشان تدعم موقفه

واثر هذه التهديدات ضد خشان فقد تداعت عشائر البركات التي ينتمي اليها النائب لنصرته محذرة من الاساءة له.

ودعا الشيخ فاهم خزعل آل خشان شيخ عموم عشائر البركات "جميع ابناء عشائر البركات وكل الاحرار للحضور في مضيف العشائر بالسماوة اليوم الساعة الثامنة"

وكتبت العشائر على صفحتها بفيسبوك تابعتها "ايلاف" عبارات تحذيرية باللهجة العراقية مؤكدة دعمها لموقف باسم خشان قائلة "باسم خشان نطق بالحق.. كلا للمنافق وزعرانه" في اشارة للصدر وأنصاره.

وكانت المحكمة الاتحادية العراقية قد حكت في26 آب أغسطس عام 2019 استبدال عضوية النائب رفاه العارضي بالناشط المدني المرشح عن تحالف سائرون باسم خشان.

وجاء الحكم اثر الطعن الذي قدمه خشان ضد اعتماد المفوضية العليا للانتخابات على سياسة توزيع المقاعد وفق مبدأ الكوتا النسائية على حساب عدم منحه المقعد برغم حصوله على 20 الف صوت.

كما صدرالحكم بعد اسابيع من قول خشان في بيان بعد اعتباره خاسراً في محافظة المثنى رغم حلوله بالمرتبة الثانية بالقائمة وحصوله على 20 ألف صوت إن "المفوضية العليا للانتخابات قررت استبعادي على الرغم من فوزي بثاني أعلى الأصوات في المحافظة بحسب أرقام المفوضية غير الموثوقة".. مبيناً ان "الدستور سيحيل عمل المفوضية هباء منثوراً حيث تنص المادة (13 / ثانيا)، على بطلان أي نص قانوني يتعارض مع الدستور، ولذا سأكون في قائمة الفائزين بإذن الله وحكم الدستور".

مكافح عنيد ضد الفساد

وخشان من ابناء مدينة السماوة حاصل على بكالوريوس قانون وبكالوريوس هندسة إتصالات وبكالوريوس أدب إنكليزي ويجيد اللغات الاسبانية والانكليزية اضافة الى العربية لغته الام.

وخلال السنوات الاخيرة قدم خشان أكثر من 350 شكوى ضد فاسدين وأعادت شكاواه إلى خزينة الدولة أموالا طائلة وساهم في استجواب مسؤولي المفوضية السابقة كما ساهم في كتابة قرار عبدم قبول ترشيح المشمولين بعفو عن جرائم فساد ومنعهم من الترشح في انتخابات مجالس المحافظات.

صدرت ضده ثلاثة أحكام بالحبس بسبب دفاعة عن الحقوق والأموال العامة وهذه الأحكام تم نقضها جميعا.