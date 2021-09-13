انت الان تتابع خبر ملفا الانتخابات والمفسوخة عقودهم في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = عودة ثلاثين ألفا من المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي , ورئيس الهيأة يؤكد: الاولوية للجرحى.
= احتجاجات غاضبة وسط بغداد واصابات بين عناصر حشد الدفاع وقوات حفظ النظام.
=اكثر من خمسمئة مراقب دولي للاشراف على الانتخابات .. والحكومة تكشف عن مهامهم يوم الاقتراع.
= بعد ارتفاع اسعار النفط .. مالية البرلمان تعلن تغطية العجز المالي في الموازنة.
=اكثر من خمسمئة مراقب دولي للاشراف على الانتخابات .. والحكومة تكشف عن مهامهم يوم الاقتراع.