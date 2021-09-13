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ملفا الانتخابات والمفسوخة عقودهم في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = عودة ثلاثين ألفا من المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي , ورئيس الهيأة يؤكد: الاولوية للجرحى.
= احتجاجات غاضبة وسط بغداد واصابات بين عناصر حشد الدفاع وقوات حفظ النظام.

= بعد ارتفاع اسعار النفط .. مالية البرلمان تعلن تغطية العجز المالي في الموازنة.

=اكثر من خمسمئة مراقب دولي للاشراف على الانتخابات .. والحكومة تكشف عن مهامهم يوم الاقتراع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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