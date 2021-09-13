نينوى.. القبض على متهم قتل شخص واصاب اخرين

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مكتب مكافحة اجرام تلعفر التابع لمديرية مكافحة اجرام شرطة نينوى وبعد ورود اخبار عن حصول مشاجرة ووجود حادث اطلاق نار على مجموعة من المواطنين واخذ موافقات قاضي التحقيق المختص تمكن من القاء القبض على المجرم ( ع ف م م ) خلال ساعتين بعد قيامه باطلاق العيارات النارية ادى الى قتل احد المواطنين بعد نقله الى المستشفى متاثرا بجراحه واصابة ستة اخرين بينهم اصابات خطيرة ، وضبط بحوزته مسدس نوع ( Viking ) عيار ٩ ملم)".واضافت انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق المادة ٤٠٦ \ أ \ ١ ق ع".

واشارت المديرية الى انه "تم القبض عليه بعد قيامه بمقاومة المفرزة القابضة من خلال الرمي باتجاهها في منطقة حي (الطليعة) التابع لقضاء تلعفر غرب مدينة الموص".

