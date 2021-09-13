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الدفاع المدني تكافح حريقا اندلع بموكب حسيني على طريق نجف كربلاء (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "فرق الدفاع المدني في محافظة النجف، وبمشاركة ثلاث فرق إطفاء، تمكنت من السيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل موكب حسيني على طريق نجف كربلاء ضمن محافظة النجف".

وأضافت، ان "فرق الدفاع المدني طوقت النيران وابعدت خطر انتشارها إلى المواكب الحسينية القريبة، وأنهت الحادث دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".

يذكر أن سبب الحريق كان نتيجة عطب كهربائي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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