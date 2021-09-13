انت الان تتابع خبر بالفيديو: التحركات السياسية تبتعد عن المطالب الشعبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويرى أخرون صعوبة في تزحزح مواقع الزعامات السياسية وصقور المشهد، لكنهم يعلقون الآمال على نسبة المشاركة الشعبية في العملية الانتخابية، إذ يكمن التغيير الفعلي في صوت الناخب إذا صوب بشكل صحيح.

ومع ادراك الجميع حاجة العراق الى جيل سياسي جديد ربما يخلصه من ازماته، إلا انه أمر يبقى صعب التحقق وفق ما يرى مراقبون، نظرا لافتقار تلك القوى السياسية الناشئة القوة والقدرة المالية والماكنة الانتخابية ما يؤدي الى تقويض نجاحها بطبيعة الحال.