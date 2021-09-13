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بالفيديو: الكاظمي يصل طهران بحقيبة مثقلة بالملفات السياسية والاقتصادية

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بغداد - ياسين صفوان - والسؤال هنا ما الجديد في زيارة الكاظمي .. نعم هي ملفات كثيرة لكن الأبرز فيها ملف الغاز الذي أثر وبشكل سلبي على الطاقة في العراق ما أدى إلى نقصانها من ساعتين إلى اربع ساعات تقريباً.

وعليه يرى اقتصاديون ضرورة أن يجد البلد طرقا أخرى يعتمدها في دعم ملف الطاقة بدلا من الاعتماد الكلي على الغاز الإيراني.


وبعيدا عن اقتصاديات هذه الزيارة يرى متابعون أن العراق يسعى إلى خلق توازن سياسي ما بين دول المنطقة من خلال رسائل تهدئة ستنقل من طهران الى الرياض وواشنطن مفادها هدنة مؤقتة على أقل تقدير.

وما بعد طهران تشير الأنباء إلى أن سيزور العراق قريبا.. وبهذا يكون الكاظمي نجح في موازنة العلاقات وفق هدنة تعتمد على التزام الخصوم وفقا لمراقبين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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