انت الان تتابع خبر استكمالا لسلسلة جولاته الميدانية .. الأسدي يصلُ الى صلاح الدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وصل رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، اليوم الاثنين، الى محافظة صلاح الدين للوقف على اخر المستجدات الأمنية فيها.