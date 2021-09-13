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استكمالا لسلسلة جولاته الميدانية .. الأسدي يصلُ الى صلاح الدين

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بغداد - ياسين صفوان - وصل رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، اليوم الاثنين، الى محافظة صلاح الدين للوقف على اخر المستجدات الأمنية فيها.
وذكر المكتب الاعلامي للاسدي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي وصل الى محافظة صلاح الدين للوقف على اخر المستجدات الأمنية فيها ومتابعة الخطط الخاصة بتأمين الحماية اللازمة للزائرين والمراكز الانتخابية وكذلك تنسيق الجهود بين الاجهزة الامنية والحكومة المحلية".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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