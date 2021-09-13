مواد غذائية يجب الابتعاد عن تناولها بعد سن الستين

وبحسب الخبراء، فان بعض المواد الغذائية تسبب شيخوخة الجسم مبكرا، لذلك يجب على من بلغ عمره 60 عاما، استبعادها من النظام الغذائي، اذ يجب تجنب المواد الغذائية المحتوية على السكر بالدرجة الأولى مثل المربى والعسل، وخطر هذه المواد يزداد عند إضافتها للشاي، محذرين من تناول الحلويات والمعجنات، حيث يجب أن لا تزيد كمية السكر اليومية عن 20 غراما.ويشكل زيت عباد الشمس تهديدا للجسم، لأنه يحتوي على الأحماض الدهنية، التي تحفز أمراض الشيخوخة. لذلك من الأفضل تناول زيت الزيتون.

وتقول الدراسة، "يفضل تجنب الأطعمة ذات مؤشر سكر مرتفع. من بين هذه المواد، وكذلك المنتجات المصنوعة من الدقيق الأبيض، مثل الخبز الأبيض والمعجنات التي عمليا لا تحتوي على الألياف الغذائية. كما تنسب البطاطا والأرز إلى هذه المواد".

ونصحت الدراسة ، بتقليل كمية اللحوم الحمراء في النظام الغذائي واستبدالها بالأسماك والدواجن. ومن المفيد للصحة زيادة نسبة منتجات الألبان المخمرة والحبوب الكاملة والخضروات (وخاصة الثوم والبصل) في النظام الغذائي.

