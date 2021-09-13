اسعار صرف الدولار في البورصة والاسواق المحلية العراقية

وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزية في بغداد ، صباح اليوم، 147.550 دينارا عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، بعد ان سجلت صباح امس الاحد 147.475 دينارا عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

واستمرت اسعار البيع والشراء بالاستقرار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148،000 دينار لكل 100 دولار، وأسعار الشراء 147.000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

