انت الان تتابع خبر اسعار صرف الدولار في البورصة والاسواق المحلية العراقية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في محال الصيرفة.
وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزية في بغداد ، صباح اليوم، 147.550 دينارا عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، بعد ان سجلت صباح امس الاحد 147.475 دينارا عراقي مقابل 100 دولار امريكي.
واستمرت اسعار البيع والشراء بالاستقرار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148،000 دينار لكل 100 دولار، وأسعار الشراء 147.000 دينار لكل 100 دولار امريكي.
واستمرت اسعار البيع والشراء بالاستقرار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148،000 دينار لكل 100 دولار، وأسعار الشراء 147.000 دينار لكل 100 دولار امريكي.