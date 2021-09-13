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اسعار صرف الدولار في البورصة والاسواق المحلية العراقية

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بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في محال الصيرفة.
وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزية في بغداد ، صباح اليوم، 147.550 دينارا عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، بعد ان سجلت صباح امس الاحد 147.475 دينارا عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

واستمرت اسعار البيع والشراء بالاستقرار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148،000 دينار لكل 100 دولار، وأسعار الشراء 147.000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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