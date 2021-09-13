انت الان تتابع خبر بالفيديو: قرارات مجلس الوزراء في الجلسة الاستثنائية الخاصة بالانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ابرز مقررات مجلس الوزراء في الجلسة الاستثنائية الخاصة بالانتخابات: توجيه اللجنة الأمنية العليا بحماية وتأمين نقل (عصا الذاكرة) الخاصة بنتائج الانتخابات.

- إلزام الوزارات والهيئات بالسماح لموظفيها المسجلين كموظفي اقتراع بالحضور إلى المفوضية للتدريب.

- توجيه اللجنة الأمنية العليا بتخصيص (قناة اتصال راديوية) لتأمين الاتصالات مع القوات الأمنية.

- توجيه وزارة المالية بتشكيل لجنة لصرف أجور موظفي الاقتراع.

- المصادقة على محاضر شطب المواد المتضررة والمستهلكة والتالفة في مخازن المفوضية.

وغيرها من القرارات التي تشاهدونها في الفيديو المرفق.