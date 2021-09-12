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صلاح يحقق انجازا تاريخيا ويدخل نادي المائة

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-09-12 | 18:25

صلاح يحقق انجازا تاريخيا ويدخل نادي المائة

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حقق لاعب نادي الانجليزي المصري محمد صلاح، إنجازًا تاريخيًا في مباراة فريقه أمام مضيفه ليدز يونايتد مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الرابعة من الممتاز.
وسجل صلاح هدفًا في مرمى ليدز بحلول الدقيقة 20 ، وهو الهدف الثالث للمهاجم المصري في المسابقة هذا الموسم.

ويحمل الهدف الرقم 100 في مسيرة صلاح بالدوري الإنجليزي الممتاز، بواقع 98 هدفًا مع ليفربول، وهدفين مع فريقه السابق .


وسجل صلاح هدفه رقم 100 في مباراته رقم 162 بالمسابقة، مما يجعله خامس أسرع لاعب يصل إلى هذا الرقم التهديفي في تاريخ المسابقة.

وسبق صلاح في تحقيق هذا الرقم الرباعي: آلان شيرر، وهاري كين، وسيرجيو أجويرو، وتييري هنري.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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