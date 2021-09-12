صلاح يحقق انجازا تاريخيا ويدخل نادي المائة

وسجل صلاح هدفًا في مرمى ليدز بحلول الدقيقة 20 ، وهو الهدف الثالث للمهاجم المصري في المسابقة هذا الموسم.

ويحمل الهدف الرقم 100 في مسيرة صلاح بالدوري الإنجليزي الممتاز، بواقع 98 هدفًا مع ليفربول، وهدفين مع فريقه السابق تشيلسي.



وسجل صلاح هدفه رقم 100 في مباراته رقم 162 بالمسابقة، مما يجعله خامس أسرع لاعب يصل إلى هذا الرقم التهديفي في تاريخ المسابقة.

وسبق صلاح في تحقيق هذا الرقم الرباعي: آلان شيرر، وهاري كين، وسيرجيو أجويرو، وتييري هنري.

