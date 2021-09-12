آيفون 13.. السعر المحتمل والمواصفات وخيارات الألوان

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أفادت MacRumors أن أيفون 13 وأيفون 13 مينى سيكونان متاحين أيضًا باللون الأسود والأزرق والأرجواني والأبيض، ويقال إن Pro و Pro Max سيقدمان بالفضة والذهبية وكذلك الأسود والبرونزي.لكن قد يؤدي النقص المستمر في الشرائح إلى رفع سعر أيفون 13، والذي أفادت TrendForce سابقًا أنه سيحافظ على نفس السعر لكن شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية (TSMC)، أكبر مورد للشرائح لشركة أبل، أعلنت عن أكبر زيادة في الأسعار منذ عقد.

قد تؤثر هذه التكلفة على عملاء أبل، خاصةً مع فرض TSMC رسوم إنتاج أعلى بنسبة 20% من منافسيها.

وسيستخدم أيفون 13 شريحة 5 نانومتر، وكانت ذكرت Digitimes أن TSMC سترفع أسعار المعالجات دون 7 نانومتر فقط بنسبة 5% أو أقل، لكن أسعار تقنيات العمليات الأعلى الخاصة بـ TSMC يمكن أن ترتفع بنسبة تصل إلى 20%.



وتنص MacRumors أيضًا على أنه لن يكون هناك خيار تخزين بسعة 256 جيجا بايت للطرازين 5.4 بوصة و 6.1 بوصة.

وسيتوفر أيفون 13 وأيفون 13 مينى فقط بإصدارات 64 جيجابايت و 128 جيجابايت، مع توفر iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.